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Сирия, 6 мая. Сирийские войска в результате мощной атаки отбили у ИГ** стратегические позиции к югу от Дейр эз-Зора. Междоусобные бои оппозиционных группировок под Дамаском продолжались почти все сутки. САА понесла численные потери в боях с ИГ между Хомсом и Пальмирой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла электростанцию на юге от Дейр эз-Зора и нарушила пути поставок ИГИЛ*, ликвидировав 13 боевиков; потеряла четырех военнослужащих в ходе столкновений с ИГ в горах Аш-Шумария на востоке провинции Хомс; вела перестрелки с оппозиционными группировками на востоке Дамаска, к западу от Алеппо и на севере провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): понесла потери в живой силе в боях с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска, всего с обеих сторон было убито не меньше девяти боевиков.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над тремя поселками и потеряло 23 террориста на северо-западе от Мосула в результате наступления армии Ирака; обезвредило 20 боевиков ССА**, в том числе одного командира бригады, на западе провинции Даръа.

Курды: потеряли четырех бойцов SDF**** в результате противостояния с ИГИЛ на севере провинции Ракка.

Заместитель главы Минобороны России генерал-лейтенант Александр Фомин сообщил, что подготовленный РФ меморандум о создании зон деэскалации в САР официально вступил в силу с 00.00 6 мая по московскому времени. Напомним, российские представители предложили выделить четыре зоны безопасности:

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в прошедшие сутки почти не прекращались столкновения между бывшими союзниками по альянсу «Фронт обороны», созданного исламистами с целью сохранить позиции в столичном регионе. «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей формирования, а также группировка «Файлак Аль-Рахман» ведут бои с отрядами «Джейш Аль-Ислам». В ходе вооруженной конфронтации обе стороны в сумме успели потерять почти 200 бойцов. Однако под перекрестным огнем террористов гибнет также и местное население.

Накануне самые тяжелые столкновения шли у города Бейт Савва. Ранее боевики «Джейш Аль-Ислам» восстановили контроль над населенным пунктом, но их бывшие союзники возобновили атаки на этом направлении, пытаясь вновь отбить город. На данный момент «Ан-Нусре» уже удалось захватить ряд районов. В результате боев стороны в общей сложности потеряли убитыми девятерых боевиков, в том числе двух высокопоставленных командиров. Ожесточенное противостояние между исламистами началось неделю назад и охватило большое число населенных пунктов Восточной Гуты, расположенной к северо-востоку от Дамаска. С того времени междоусобная борьба в этом регионе не утихает.

На восточной окраине основные боевые действия накануне прошли в районе Аль-Кабун. Боевики объединения «Тахрир аш-Шам», созданного командованием «Джебхат ан-Нусры» и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреливали позиции друг друга в этой части города. Правительственные подразделения нанесли серию авиаударов по скоплениям террористов на окраине района в поддержку наступления армии САР. Данных о потерях каждой из сторон пока не поступало. Аль-Кабун на данный момент остается главной горячей точкой региона. Исламисты также занимают отельные кварталы в ряде других районов на востоке и северо-востоке столицы.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Соединенных Штатов накануне официально признало авиаудар ВВС США по мечети в поселении Аль-Джина в провинции Алеппо. Напомним, в результате бомбардировки, которая была проведена 16 марта текущего года, тогда погибли 42 мирных жителя. До этого представители Пентагона утверждали, что удары наносились по укрытиям отрядов «Джебхат Фатх аш-Шам», располагавшимся вблизи здания мечети. Важно отметить, что авиация антитеррористической коалиции, которую возглавляет Вашингтон, нередко сбрасывает бомбы в мирных районах Сирии и Ирака. Американская сторона признала 352 погибших в результате бомбардировок в период с августа 2014-го года до начала текущего месяца. Тем не менее независимая организация Airwars приводит совершенно другие данные: так, только за март этого города в САР и Ираке под ударами ВВС коалиции погибли не меньше 1 782 сирийских и иракских граждан.

Провинция Хомс

На северо-западе и на востоке от Пальмиры в минувшие сутки продолжились ожесточенные столкновения, заметно активизировавшиеся за день до этого. Согласно информации PalmyraRev1, отряды ИГ и сирийские подразделения по-прежнему вели перестрелки и прямые боестолкновения у дорожной развязки Талила и около зернохранилищ — к востоку, а также в районе недавно освобожденного газового поля Аш-Шаир и в горной местности Аш-Шумария в северо-западном направлении от древнего города. При этом, как сообщает подконтрольный ИГИЛ новостной центр «Аль-Амак», в районе высот между Хомсом и Пальмирой войска САА понесли потери в живой силе и технике в результате атаки боевиков: отряды террористов убили четырех военнослужащих и захватили часть вооружения правительственных подразделений. Точные данные о потерях в рядах каждой из сторон в данный момент формируются.

Пальмира была целиком освобождена от оккупации «Исламского государства»* в самом начале весны этого года. После части сирийской армии продолжили зачищать от боевиков территории вокруг древнего города. Подразделения САА также действуют и на южном направлении, атакуя опорные пункты террористов вдоль трассы Пальмира – Дамаск.

Провинция Дейр эз-Зор

Журналист ливанского издания AMN на своей странице в Twitter (@MIG29_) накануне сообщил об успешной атаке правительственных войск на южной окраине Дейр эз-Зора, в результате которой военнослужащим удалось занять новые территории в регионе и перерезать при этом стратегические линии снабжения «Исламского государства». Так, подразделения САА зачистили от террористов район электростанции, через которую проходят ключевые пути поставок между оккупированными ИГИЛ районами на юге Дейр эз-Зора и высотами Аль-Тарда, где концентрируются значительные военные ресурсы террористической группировки. По данным источника, 13 террористов были ликвидированы в результате массированной атаки. Бои за Дейр эз-Зор продолжаются уже третий год. В последние месяцы базирующиеся под Дейр эз-Зором силы правительственной армии были вынуждены преимущественно обороняться, однако с прибытием дополнительных подразделений САА заметно активизировались атаки на позиции боевиков ИГ.

Провинция Даръа

Информагентство «Аль-Амак» в минувшие сутки опубликовало данные о потерях Сирийской свободной армии (ССА) в живой силе, которые оппозиционное формирование понесло в ходе столкновений в западной части провинции. Вблизи поселения Джлин вечером за день до этого шли кровопролитные стычки между боевиками-оппозиционерами и террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Согласно сведениям «Аль-Амак», в ходе многочасовых боев погибли пять и получили ранения еще 15 боевиков «свободной армии». Среди раненых был, кроме того, командир бригады ССА «Джейш Аль-Ярмук» — Имад Абу Зек. Потери в рядах ИГИЛ не оглашались.

Выступающие от лица «Исламского государства» в этой части Сирии боевики формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» пока только пытаются закрепиться в этом регионе. По состоянию на сегодня больше 60% территорий Даръа находится в оккупации вооруженной оппозиции, около 1/3 провинции контролируют правительственные силы, союзники ИГ тем временем пока имеют лишь небольшой анклав на западном направлении от Даръа.

Провинция Ракка

К северу от Ракки курдам за вчерашние сутки так и не удалось выбить боевиков ИГИЛ из населенного пункта Роян. При этом в ходе жестоких столкновения отряды Сирийских демократических сил (SDF) потеряли четверо бойцов убитыми, сообщил сирийский информационный источник. Курды были вынуждены отступить под натиском террористов ИГ, которые действовали под прикрытием ракетных установок. Отряды SDF и курдские формирования народной самообороны (YPG) действуют в предместьях неофициальной столицы «исламского халифата» в рамках четвертого этапа антитеррористической операции под названием «Гнев Евфрата». Международная коалиция, которая руководит кампанией, рассчитывает зачистить от ИГИЛ более обширную зону к северу от Ракки с целью максимально приблизиться к административному центру провинции с этого направления перед финальным этапом всей операции «Гнев Евфрата» — штурмом города.

Провинция Хама

На севере провинции Хама сразу на нескольких фронтах накануне разворачивались перестрелки между правительственными подразделениями и незаконными группировками. Столкновения фиксировались в районах прифронтовых населенных пунктов Дукмак, Кастун, Аль-Закум и Аль-Хамидия, расположенных на северо-западе от города Хама. Кроме того, интенсивные минометные и артиллерийские обстрелы заканчивались и затем возобновлялись в течение почти всех прошедших суток к югу от города Аль-Латамина, который до сих пор контролируют исламисты. Стороны также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и артиллерийских установок. Масштабная освободительная кампания сирийской армии на этом направлении сейчас временно приостановлена. Именно поэтому боевики, утратившие контроль над ключевыми опорными пунктами в ходе наступления во главе с бойцами спецподразделения САА «Тигры», значительно активизировались, пытаясь отбить хотя бы часть территорий.

Ирак

Федеральная полиция Ирака накануне провела спецоперацию против боевиков «Исламского государства» на северо-западном направлении от Мосула. В ходе мощной атаки правительственные подразделения полностью зачистили от террористов три населенных пункта и замкнули в кольцо окружения деревню Аль-Хармат. Об этом, ссылаясь на представителей командования, сообщил информационный центр Al Sumaria. Кроме того, источник передал, что в ходе жестоких боев были ликвидированы не меньше 23 членов террористического формирования. Напомним, к западу от Мосула по-прежнему базируются значительные ресурсы и резервы ИГИЛ. В этом же регионе, в частности, находится ключевой город Талль-Афар.

* Организация запрещена на территории РФ.