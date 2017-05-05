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Москва, 5 мая. Британское издание Financial Times назвало впечатляющими результаты работы российских энергетических компаний в Арктике, несмотря на санкционный режим.

Издание отмечает, что Москва справилась с экономическими трудностями в период введения ограничений, доказав, что может в одиночку реализовывать крупные проекты. По словам руководителя аналитического Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, успех России в Арктике стал возможен благодаря тому, что Москва углубляет кооперацию с китайскими и индийскими игроками пока Вашингтон и Брюссель продолжают бормотать о своей преданности санкционной политики в отношении РФ.

«Наша страна смирилась с перманентностью санкционного режима и отвечает новой масштабной программой импортозамещения, в ядре которой в том числе и стимулирование развития отечественных технологий для морских нефтегазовых проектов», — заявил Пасечник в комментарии газете «Известия».

Он также добавил, что нынешнее поступательное развитие национальных нефтегазовых проектов в Арктике является важным этапом в государственной стратегии, которая ведет к индустриальному прорыву России.