ЛНР: ВСУ за неделю выпустили по территории республики более тысячи снарядов

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Луганск, 5 мая. За минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской народной республики 1011 снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«За минувшую неделю ВСУ 39 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Всего по территории ЛНР было выпущено 1011 снарядов и мин», – сообщил Марочко.

По его словам, под ударами артиллерии ВСУ оказались районы населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Лозовое, Первомайск и Донецкое.