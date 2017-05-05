Трамп спас правительство США, подписав бюджет на 2017 год

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Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет Соединенных Штатов Америки до сентября 2017 года, не допустив приостановление работы федеральных органов власти. Об этом сообщила журналистам Сара Сандерс, представляющая Белый дом.

По словам Сандерс, Трамп подписал бюджет за час до истечения отведенного законом срока. В противном случае, государственные органы временно прекратили бы свою работу за отсутствием финансирования.

Доходная часть бюджета составила 1,1 триллиона долларов США. Главный финансовый документ будет действовать до завершения текущего финансового года, то есть до 30 сентября.

Ранее Дональд Трамп рассказал, какие страны он посетит в ходе своей первой поездки за рубеж.