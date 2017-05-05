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Сирия, 5 мая. По информации ИГ**, отряды террористов по-прежнему контролируют отдельные районы города Ат-Табка. ВВС САР провели операции против антиправительственных группировок на окраинах городов Даръа и Дейр эз-Зор. Террористы ИГ провели неожиданную контратаку правительственных позиций на западе Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): возобновила бои с отрядами Сирийской свободной армии (ССА)** в районе Барза на северо-востоке Дамаска; продолжают атаковать ИГ у кладбища на западной окраине Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под ударами правительственных ВВС в окрестностях города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило 15 военнослужащих армии Ирака в боях на западе Мосула; по-прежнему контролирует часть стратегического города Ат-Табка к западу от Ракки; подверглось атаке с воздуха к югу от Дейр эз-Зора.

Курды: ликвидировали турецкий разведывательный беспилотник на севере провинции Хасака.

Провинция Дамаск

В Барзе, восточном районе Дамаска, вновь вспыхнули тяжелые столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего формирования оппозиционного блока. Отмечается, что в ходе ожесточенных боев стороны конфликта применяют пулеметы и минометы. Об этом сообщают Местные координационные комитеты Сирии. Напомним, части районов Аль-Кабун, Барза, Джобар, Тишрин и ряда других все еще находятся в оккупации исламистских формирований. Сирийская армия продолжает наносить точечные удары по опорным пунктам радикалов, намереваясь полностью обезопасить столичный регион от обстрелов и атак со стороны террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии возобновили бомбардировки укрепленных районов террористов ИГИЛ в пригородных зонах Дейр эз-Зора, сообщил местный источник. Большая часть ударов пришлась по позициям боевиков к югу от административного центра провинции. Другие подробности о ходе боевого вылета пока выясняются. Напомним, сегодня днем сирийские военные отбили район электростанции у отрядов ИГ, при этом отрезав террористам маршрут поставки техники с гор Аль-Тарда, где базируются мощные ресурсы террористического формирования. Боевики постоянно укрепляют свои позиции в регионе за счет иностранных постановок вооружений и отрядов наемников. Прежде всего, из Саудовской Аравии и Катара.

Кроме того, продолжаются столкновения сторон в районе кладбища к западу от города. Правительственные войска в этом регионе САР контролируют лишь половину Дейр эз-Зора, в то время как «Исламское государство» занимает почти все остальные территории провинции. Военнослужащие САА уже несколько лет удерживают занимаемые позиции, время от времени предпринимая попытки прорвать окружение террористов.

Провинция Даръа

Сирийские ВВС провели серию боевых вылетов в направлении города Даръа, на южной окраине которого разворачиваются ожесточенные бои за контроль над административным центром провинции. Самолеты нанесли серию ударов по местам дислокации сил САА и «Джебхат Фатх аш-Шам» на окраине юго-восточного пригорода Инхиль, сообщает правительственный источник. Авиация почти ежедневно ведет бомбардировки опорных пунктов антиправительственных организаций, для того чтобы ослабить натиск отрядов боевиков на правительственные позиции. Крупнейшие сирийские оппозиционные силы консолидировали усилия в рамках второго этапа операции по захвату города Даръа и уже добились определенных успехов, заняв, в частности, почти 85% района Аль-Маншия. Тем не менее сирийской армии в данный момент удается держать оборону, дальнейшее продвижение террористов пока приостановлено, несмотря на их некоторое преимущество в живой силе.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки нанесли несколько авиаударов по территориям, оккупированным террористами «Исламского государства» в населенном пункте Хунайда к северу от города Ракка, передают местные активисты. Данных о потерях ИГИЛ пока не поступало. Также отмечается, что в последнее время в регионе наблюдается существенный рост американского военного присутствия. В этой части провинции поддерживаемые Вашингтоном курдские силы продолжают развивать четвертую фазу масштабной кампании против оккупации ИГ «Гнев Евфрата». В операции участвует Сирийская демократическая армия (SDF)**** и курдские отряды народной самообороны (YPG).

«Демократические силы Сирии» при поддержке ВВС международной коалиции также ведут кампанию против ИГ на западе провинции — в районе стратегического города Ат-Табка. Как сообщалось ранее командованием SDF, отряды курдов подавляют последние очаги сопротивления боевиков ИГИЛ в северных окрестностях этого населенного пункта. Однако источники, подконтрольные «Исламскому государству», заявляют о захвате некоторых районов Ат-Табки. Однако никаких официальных комментариев со стороны международной коалиции по этому поводу пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Manar News сообщает о беспилотнике турецкой армии, который был сбит бойцами курдских формирований YPG недалеко от населенного пункта Амуда, расположенного на севере провинции. Напомним, под контролем курдских сил находится почти вся территория провинции. Часть южных районов занимают боевики «Исламского государства». Ранее также сообщалось о прибытии тяжелой военной техники армии Турции к границе с провинцией Ракка. Несмотря на официальное завершение полномасштабной операции «Щит Евфрата», проводимой Анкарой совместно с боевиками-оппозиционерами «свободной армии» с целью обезопасить границы от курдов и ИГИЛ, в настоящее время турецкие войска продолжают теснить отряды SDF и YPG, постоянно обстреливая их позиции к северу от города Алеппо и в северных регионах провинций Ракка и Хасака.

Ирак

Информагентство «Мута» сообщает об ожесточенных боях между террористами «Исламского государства» и иракскими армейскими подразделениями в западной части города Мосул. Подконтрольные боевикам ИГИЛ источники передают, что в результате столкновений с террористами погибли 15 бойцов правительственных сил Ирака, также были выведены из строя десять транспортных средств и пять боевых машин пехоты. Напомним, Восточный Мосул был освобожден в январе этого года. Армия Ирака при помощи ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» и ВВС международной коалиции ведет дальнейшую работу по освобождению оккупированных «Исламским государством»* территорий в западной части города.

Боевики ИГИЛ продолжают организовывать террористические акты в центральной части Ирака. На этот раз смертник, находившийся за рулем «джихад-мобиля», атаковал населенный пункт Хадиса, расположенный в провинции Аль-Анбар на реке Евфрат, передают местные активисты. Другие подробности в настоящий момент уточняются.

* Организация запрещена на территории РФ.