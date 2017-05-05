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Политика
Трамп ищет любые варианты достижения мира в Сирии  — Белый дом

Трамп ищет любые варианты достижения мира в Сирии  — Белый дом

21:54  5 Мая 2017
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Трамп ищет любые варианты достижения мира в Сирии  — Белый дом

Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта в Сирии и находится в постоянном поиске путей достижения мира. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе встречи с журналистами.

Слова Сандерс прозвучали в ответ на вопрос об отношении администрации президента США к достигнутому накануне соглашению о создании зон безопасности в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп ищет любые пути для того, чтобы в Сирии установился мир.

Накануне в Вене открылась фотовыставка, посвященная вооруженному конфликту в САР.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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