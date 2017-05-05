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Украина
Обвиняемого в госизмене Януковича вызвали в Киев на 18 мая

Обвиняемого в госизмене Януковича вызвали в Киев на 18 мая

21:58  5 Мая 2017
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Обвиняемого в госизмене Януковича вызвали в Киев на 18 мая

Киев, 5 мая. Бывший президент Украины Виктор Янукович вызван в Оболонский суд Киева для дачи показаний по делу о государственной измене. Слушания назначены на 18 мая.

Как сообщает судебная администрация Украины, повестка в суд уже направлена по месту жительства Януковича в Ростов-на-Дону. В ней говорится, что экс-президент может дать показания как при личном присутствии в зале суда, так и по видеоконференции.

У себя на родине политик обвиняется в пособничестве при совершении преступления,  посягательстве на территориальную целостность и ведении агрессивной войны.

#янукович
Геннадий Плющев
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