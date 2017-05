Две стороны личности Трампа: журналисты рассказали о новой стратегии США в Афганистане

В закладки

Американское издание World Politics Review в материале «Which Donald Trump Will Chart the U.S. Course in Afghanistan» попыталось проанализировать возможную политическую стратегию, которой глава США Дональд Трамп будет придерживаться в такой проблеме как конфликт в Афганистане. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод данного материала.

Президент США Дональд Трамп, наверное, не боится взяться за такую запутанную и сложную проблему как конфликт в Афганистане, где присутствуют группы игроков с конфликтующими, зачастую несовместимыми интересами. За пределами страны решение зависит от Пакистана, который глубоко боится Индию и имеет свою растущую проблему с джихадом. Россия также присоединилась к конфликту, ИГ*ИЛ* («Исламское государство»*, ИГ*ИЛ, ИГ* — террористическая организация, запрещенная в РФ) тоже играет определенную роль.

Несмотря на все это, Трамп должен сформулировать стратегию: в делах управления государством проблема, которая игнорируется, редко решается сама собой.

В феврале минувшего года генерал Джон У. Николсон, командующий войсками возглавляемой США международной военной силы в стране, заявил в Сенате США, что в Афганистане наблюдается «застой» и попросил дополнительные американские войска для обучения афганских солдат. Доклады свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает возможность направления в Афганистан еще около пяти тысяч военных, помимо примерно 8400 уже находящихся в стране.

Могут ли США спасти Афганистан?

Как и в прошлые разы вливания сил в Афганистан извне, этого может быть достаточно, чтобы предотвратить распад государства, но это не сможет решить основные проблемы страны: коррупция правительства и сил безопасности, общество, раздираемое разногласиями по поводу целей управления, слабость экономики, глубокие корни запрещенного в России террористического движения «Талибан», привлекательность салафитского джихадизма и предоставление Пакистаном убежища для талибов и других экстремистских группировок. В конце концов, администрация Трампа должна решить, следует ли нагнетать обстановку дальше или же отступить. Выбор пути будет зависеть от того, как президент изложит проблему.

Часть решения будет определяться тем, какой из инстинктов Трампа будет формировать его подход. Будет ли это его компромиссная сторона, взвешивающая выгоду от участия и затраты? В этом случае Трамп может решить минимизировать потери Америки, уменьшить вовлеченность США в конфликт или вовсе вывести войска.

Но что делать, если подход Трампа к Афганистану будет формироваться под влиянием инстинкта подавить исламский экстремизм? Нежелание или неспособность талибов дистанцироваться от запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» и опора, которую «Исламское государство» получило в Афганистане, обеспечивают важное место страны в американской борьбе с экстремизмом. Поэтому, если Трамп-победитель, а не Трамп-хладнокровный прагматик будет доминировать в процессе принятия решений, он, скорее всего, введет войска, о которых просил генерал Николсон.

Другие факторы также указывают в этом направлении. Склонность Трампа считаться с военными советниками говорит о том, что возобладает Трамп-победитель. От самых низких до самых высоких рангов, военные США имеют глубокую психологическую заинтересованность в Афганистане, отдав так много для стабилизации положения в этой стране за последние 16 лет. Большая часть американских военных, те, кто все еще служит и те, кто вернулся к гражданской жизни, потеряли там сослуживцев и приятелей. Многие считают, что их параллельные усилия в Ираке создали условия для «победы» в этой стране. Это влияет на их мнение об Афганистане и означает, что большинство военных, скорее всего, посоветуют Трампу продолжать участие.

В своей недавней статье Дэвид Барно и Нора Беншаэл утверждают, что Трамп влюблен в военную мощь. Это также будет играть важную роль в разработке стратегии администрации.

Два пути Трампа

В то время как стратегия по национальной безопасности все еще находится на очень ранней стадии развития, уже сейчас понятно, что администрация имеет два пути подхода к противникам или проблемам. Один – это дать понять, что США имеет возможность и, под руководством Трампа, желание к эскалации конфликта, если противник не согласен с поведением страны. Так Трамп подошел к Северной Корее, Китаю, Ирану и Сирии.

С другой стороны, администрация также использовала силу, чтобы увеличить военное давление, когда сталкивается с другой острой проблемой, террористами «Исламского государства», полагаясь на большее количество обстрелов, американских войск, а также расширение помощи местным союзникам, таким как иракские военные и различные боевики, воюющие в Ираке и Сирии. Пока, правда, нет никаких доказательств, что это может привести к явной «победе” без комплекса политических, социальных, культурных и экономических изменений.

Все это указывает на повторяющиеся циклы Сизифова труда с последующим выводом войск из Афганистана. Сторонники наращивания американского присутствия, кажется, убедили Трампа, что единственная причина, по которой США до сих пор не выиграли, заключается в том, что Джордж Буш не выделил достаточно ресурсов, а Барак Обама сбавил обороты слишком рано. Таким образом, если США увеличат свое участие и заранее не предупредят о любом последующем выводе войск, как сделал Обама в 2009 году, афганское правительство в Кабуле будет преодолевать свою неэффективность и коррупцию, и талибы станут более сговорчивыми.

Даже с учетом отсутствия доказательств в поддержку этого предположения, если инстинкт Трампа быть жестким в борьбе с исламским экстремизмом и одержать победу в действительности будет определять его политику в отношении Афганистана, то таким, скорее всего, будет его новый курс. Но если его прагматичный, ориентированный на выгоду подход выйдет на первый план, он может принять идею того, что, как недавно выразился аналитик Эхсан Эхрари, выбор стоит между «проиграть сейчас» или «проиграть потом».

