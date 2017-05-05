Тренер шведских хоккеистов посчитал, что Андронов забил гол рукой

Кёльн, 5 мая. Стартовый матч по хоккею между Россией и Швецией на ЧМ-2017 завершился победой нашей сборной.

Однако главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг остался недоволен судьями.

«Гол Андронова, который сделал счет 1:1, нельзя было засчитывать. До этого у соперника был откровенный пас рукой. Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — возмутился Грёнборг.