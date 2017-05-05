Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Тренер шведских хоккеистов посчитал, что Андронов забил гол рукой

Тренер шведских хоккеистов посчитал, что Андронов забил гол рукой

22:07  5 Мая 2017
107

Тренер шведских хоккеистов посчитал, что Андронов забил гол рукой

Кёльн, 5 мая. Стартовый матч по хоккею между Россией и Швецией на ЧМ-2017 завершился победой нашей сборной.

Однако главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг остался недоволен судьями.

«Гол Андронова, который сделал счет 1:1, нельзя было засчитывать. До этого у соперника был откровенный пас рукой. Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — возмутился Грёнборг.

Сборная России одержала победу над шведской командой по буллитам, передает RT.

Напомним,ранее хоккеист сборной России Роман Любимов рассказал о своих личных методах изучения английского языка.

#хоккей #чм #кельн #грёнборг
Катерина Кильгуткина
Комментарии
Новости партнеров