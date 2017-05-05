Танки в центре Донецка: ДНР готовится к масштабному параду Победы

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Донецк, 5 мая. В Донецке продолжается подготовка к параду в честь 72-й годовщины Дня Победы. Корреспонденту ФАН удалось побывать на одной из репетиций парада.

Как и в прошлом году по центральной улице Донецка торжественным маршем пройдут пешие парадные расчеты подразделений Вооруженных сил Донецкой народной республики и других силовых ведомств, а также боевая техника.

В нынешнем году изюминкой парада станет участие исторической техники времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарной боевой машины «Катюша». Кроме того, в параде примет участие легендарный танк Т-34.

Из современной техники зрители смогут увидеть бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самоходные и буксируемые гаубицы, а также реактивные системы залпового огня «Град».

По словам представителей Вооруженных сил ДНР количество техники, которая примет участие в параде в нынешнем году будет значительно больше, чем год назад.