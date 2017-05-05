Российская выставка «Сирия. Фотохроника войны» открылась в Вене

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Вена, 5 мая. Выставка «Сирия. Фотохроника войны» начала свою работу в постоянном представительстве России при ОБСЕ в Вене.

По словам депутата Госдумы Евгения Ревенко, выставка, посвященная вооруженному конфликту в САР, является уникальной. Каждый снимок несет в себе информацию о том, что в действительности происходит в Сирии, отметил представитель «Единой России».

Парламентарий добавил, что представленные фотографии открывают ту часть правды, о которой западные СМИ предпочитают умалчивать.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о готовности ЕС перехватить у США инициативу в мирном урегулировании конфликта в Сирийской арабской республике.