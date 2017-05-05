RT и Sputnik обратятся в суд из-за обвинения штаба Макрона в «фейковых новостях»

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Москва, 5 мая. Российский телеканал RT и агентство Sputnik потребовали, чтобы France Presse дало опровержение статьи про фейковые новости.

В материале французского издания говорится, что RT и Sputnik якобы имеют отношение к распространению недостоверной информации об имеющемся у кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона офшорном счете на Багамах. При этом AFP в своей статье ссылается на неназванный источник в штабе Макрона.

RT в свою очередь заявляет, что не упоминал данную историю ни на одной из своих платформ, пока Макрон не подал иск о клевете. Представители Sputnik уже заявили, что намерены обратиться в суд.