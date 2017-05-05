Канал HBO выпустит грандиозный спин-офф «Игры престолов»

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Вашингтон, 5 мая. Телеканал HBO официально заявил, что полным ходом идет работа над спин-оффом популярнейшего сериала «Игра престолов».

Этим летом состоится премьера двух финальных сезонов «Игры престолов», в целом летом будут показаны 13 новых серий. А новый сериал, обещает руководство телеканала, будет «открытием других периодов в огромной и богатой вселенной Джорджа Мартина».

Джордж Мартин является автором серии книг «Песнь льда и пламени», по которой и снимают прославившийся на весь мир сериал. Пока создатели спин-оффа не раскрывают всех секретов, но кроме пяти книг «Песни льда и пламени», Джордж Мартин написал три «Повести о Дунке и Эгге», при этом происходит в том же мире, но примерно на сотню лет раньше других книг.

Телеканал уже нанял четырех сценаристов, которые ищут в книгах Джорджа Мартина источники для сценариев нового сериала. Писатель и сам может поучаствовать в создании сценария.