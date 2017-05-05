Спецслужбы ЛНР установили, откуда велась видеосъемка подрыва патруля ОБСЕ

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Луганск, 5 мая. Министерство государственной безопасности ЛНР установило точное место, из которого осуществлялась видеосъемка подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее на сайте издания «Радио Свобода» была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе. По словам журналистов, запись была получена от «официального украинского источника».

«Съемка велась из населенного пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного вооруженным силам Украины. Нами был проведен сравнительный анализ местности, запечатленной на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съемки», — пояснил министр.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской народной республики автомобиль ОБСЕ подорвался на противотанковой мине, в результате чего погиб один представитель миссии, еще двое получили ранения.