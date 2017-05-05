Месси отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта

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Барселона, 5 мая. Аргентинец Лионель Месси отклонил предложение футбольного клуба «Барселона» о продлении контракта. Об этом сообщила газета AS.

По информации издания, каталонский гранд предложил форварду зарплату в пределах €30–35 млн, однако Мессии отказался.

Следует отметить, что срок действия договора истекает летом 2018 года. AS ожидает, что условия нового контракта будут согласованы на протяжении ближайших двух-трех недель.

Ранее сообщалось о крупном поражении «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче против «Ювентуса». Взять реванш на своем поле каталонцы не сумели, выбыв из турнира.