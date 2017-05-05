ЛНР: украинские силовики открыли огонь по домам мирных жителей Фрунзе

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Луганск, 5 мая. Три жилых дома повреждены в поселке Фрунзе в результате обстрела со стороны украинского националистического батальона. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на генерального прокурора ЛНР Давида Каца.

«В ночь на 5 мая радикалы из украинского нацбатальона открыли огонь по домам мирных жителей поселка Фрунзе. В результате ночного артобстрела повреждено три дома», — сообщил Кац.

По его словам, в результате обстрела повреждены окна, ворота, заборы, кровля крыши, а также наружные и внутренние стены домов. Артиллерийский огонь велся из подконтрольного украинским националистам поселка Крымское. Кац также добавил, что в поселке Фрунзе отсутствует военная техника и позиции Народной милиции ЛНР.