Депутат Рады придумал, как за пять лет отучить украинцев от празднования 9 Мая

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Киев, 5 мая. Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко пообещал в течение 5-6 лет отучить украинцев от празднования 9 мая. Об этом он заявил, выступая в ток-шоу «Прямым текстом».

По словам парламентария, необходимо вырвать украинцев из символического контекста — начать праздновать 8 мая вместо 9-го и взять за памятную дату именно 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, а не от 22 июня 1941-года.

«Сейчас вот спроси у людей, что было 7 ноября (годовщина Октябрьской революции — прим. ФАН), я думаю, что половина людей как минимум задумаются. Как только мы вырываем из символического контекста — 5-6 лет, и все забывают», — отметил Денисенко.