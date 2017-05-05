«Ночные волки» везут в Берлин флаги ДНР и ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск, 5 мая. Участники мотоклуба «Ночные волки», совершающие традиционный мотопробег «Дороги Победы — на Берлин» везут с собой флаги ЛНР и ДНР, они доставят их в столицу Германии. Об этом рассказал президент отделения клуба «Донбасс» Виталий Кишкинов.

Ежегодный пробег байкеров «Дороги Победы — на Берлин» стартовала 27 апреля из московского международного байк-центра в Нижних Мневниках. Участники уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав, Будапешт и Братиславу. Их последующий маршрут лежит через Прагу и Дрезден, а завершится мотопробег в Берлине. «Ночные волки» совершают такой патриотический мотопробег уже третий год подряд. К ним присоединились байкеры из Чехии, Словакии, Болгарии и Польши.

«Мы передали флаги республик ЛНР и ДНР, фотографии дедов. Мы их везли на своих мотоциклах весь путь до границы с Польшей, который составил 3150 километров», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что эстафету приняли «Ночные волки» Словакии и «Ночные волки» Польши, информирует РИА Новости.

В Берлин также будут переданы письма ветеранов войны, которые сейчас живут в Донбассе.