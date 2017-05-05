Лавров и Тиллерсон обсудили создание в Сирии зон деэскалации

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии.

Речь в первую очередь шла о достигнутых в Астане договоренностях по созданию в арабской республике зон деэскалации, на территории которых будет запрещено применение оружия и использование военной авиации.

Политики также затронули тему укрепления режима прекращения огня в Сирии, наращивание усилий по борьбе с терроризмом и содействие мирному процессу.

«Затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов», — сообщает МИД России.