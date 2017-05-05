Роспотребнадзор сообщил о появлении нового смертельного заболевания в Африке

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Москва, 5 мая. В Либерии зафиксировано новое неизвестное заболевание, которое приводит к летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребназдора.

По данным ведомства, в течение последней недели у жителей одного из районов республики Либерия зафиксированы симптомы неизвестной болезни. При этом к настоящему моменту известно о 12 смертельных случаях из 28 зараженных.

Отмечается, что симптомы заболевания включают в себя лихорадку, тошноту, рвоту и диарею. По предварительным данным, болезнь передается через воду и продукты. Кроме того, результаты исследований показали, что данное заболевание не является лихорадкой Эбола.