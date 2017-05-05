Норвегия, Албания и Черногория вслед за ЕС продлили санкции против россиян

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Брюссель, 5 мая. Норвегия, Албания и Черногория продлили санкции в отношении российских граждан. Соответствующее сообщение появилось на сайте Европейского совета.

В заявлении особо отмечается, что к решению, принятому Европейским советом, присоединились, во-первых, страны-кандидаты Черногория и Албания, а также член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Украина. Европейский союз подчеркнул, что считает граждан, входящих в список, причастными к «подрыву территориальной целостности» Украины.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины.