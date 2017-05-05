Стало известно, сколько Киев потратил на костюмы ведущих «Евровидения»

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Киев, 5 мая. Власти Украины потратили 894 тысячи гривен (почти два миллиона рублей) на костюмы для ведущих конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на портал госзакупок.

Над созданием костюмов работали три дизайнерских бренда. Два костюма стоимостью 140 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей) подготовил украинский бренд Lake Studio. Еще три костюмами были созданы дизайнерами марки Elena Burenina, которые обошлись в 150 тысяч гривен (320 тысяч рублей). Самыми дорогими оказались костюмы от ателье Indposhiv. Работа ателье обошлась организаторам конкурса в 604 тысячи гривен (порядка 1,3 миллиона рублей).

Костюмы предназначены для троих ведущих – Александра Скичко, Тимура Мирошниченко и Владимира Остапчука. В этих нарядах они проведут три этапа конкурса, который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.