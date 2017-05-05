Ле Пен рассказала о своей победе в гонке с Макроном

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Париж, 5 мая. Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что даже в случае проигрыша на выборах ей и ее единомышленникам уже удалось «все изменить», передает Associated Press.

Марин Ле Пен считает, что независимо от исхода голосования во втором туре президентской гонки во Франции, она уже добилась «идеологической победы». «Мы все изменили. Даже если мы не достигнем поставленной цели, в любом случае уже появилась огромная политическая сила», — сказала лидер «Национального фронта». Напомним, что второй тур голосования состоится 7 мая, соперником Ле Пен является политик от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон.​