АФК «Система» ответила на претензии «Роснефти» и «Башнефти»

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Российская финансово-промышленная группа АФК «Система» заявила, что не согласна с иском, выдвинутым против нее «Роснефтью» и «Башнефтью».

По словам представителей корпорации, предъявленные к ней претензии — незаконны и необоснованные.

Ранее в арбитражный суд Москвы поступил иск от «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» о взыскании 106,6 млрд рублей. Ответчиками в деле оказались АФК «Система» и ее «дочка» «Система-Инвест». Суть претензий в материалах суда не указывается, однако, по словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, речь идет о возможном выводе активов.