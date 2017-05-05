Новые возможности на Ближнем Востоке: как Трамп мирит Палестину и Израиль

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Дональд Трамп строит большие планы. Скоро состоится его первая зарубежная поездка в статусе президента. Отправившись в путь 19 мая, Трамп посетит города Эр-Рияд, Иерусалим и Рим. Президент США надеется найти путь к достижению мира между Израилем и Палестиной. Трампу представляется, что кризис на Ближнем Востоке таит в себе явные перспективы.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Трамп ищет новые возможности на Ближнем Востоке», опубликованное информационным ресурсом Bloomberg.

Кризис на Ближнем Востоке начался еще тогда, когда предшественник Трампа только вступил во второй срок в 2013 году. «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация) уже тогда создало прототип своего халифата. Иран активизировал поддержку радикалов в регионе. Гражданская война, в которую погрузилась Сирия, перекинулась на Турцию, Иорданию, Ливан. Повлияла она и на ситуацию в Европе, которую заполнили миллионы беженцев. Война бушует в Йемене. Ливийское государство пало.

Что касается возможностей, то здесь все менее очевидно. Суннитские джихадисты, такие как «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Исламское государство», а также шииты, поддерживаемые Ираном, угрожают монархиям Персидского залива. Но они также угрожают и их историческому сопернику — Израилю. Теперь, когда арабские страны и еврейское государство имеют общего врага, возможно, они, наконец, смогут найти общий язык и договориться о мирном сосуществовании.

Считается, что Трамп и лидеры арабских государств имеют общие цели и что теперь, когда стратегические интересы Израиля сблизились с интересами арабских государств, нынешняя администрация должна попытаться разрешить конфликт, продолжавшийся 70 лет.

Герберт Макмастер, советник президента по национальной безопасности США, высказал аналогичную мысль во вторник вечером в посольстве Израиля на торжестве по случаю Дня независимости страны. Он сказал, что нынешняя ситуация в регионе «может позволить нам решить проблемы, которые некоторые считали неразрешимыми, такие как разногласия между Израилем и Палестиной».

Этот подход вряд ли можно назвать новым. Как уже сообщалось ранее, Израиль и Саудовская Аравия все годы правления Обамы развивали свое тайное сотрудничество против Ирана и суннитских джихадистов. По сути, это сотрудничество и не тайна. Как и информация о ядерном арсенале Израиля, о нем хорошо известно в регионе, хотя никто ничего и не признает официально.

Ключ к нормализации отношений Израиля со странами Персидского залива кроется в двугосударственном решении. Когда бывших чиновников Саудовской Аравии опрашивали на этот счет, то они всегда говорили, что формальный мир с Израилем невозможен до тех пор, пока палестинский вопрос не будет улажен.

В этом отношении у Трампа есть одно преимущество. В отличие от Обамы, он не вкладывался в успех ядерной сделки с Ираном. Попытки Обамы угодить Тегерану подрывали всякую возможность для США сблизить врагов Ирана. Однажды Обама даже предложил, что Ирану и Саудовской Аравии стоит научиться делить Ближний Восток. Трамп же не страдает от таких заблуждений.

Однако, к сожалению, он пребывает в другом заблуждении. Он считает, что может заключить мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, хотя каждый президент, начиная с Джорджа Буша-старшего пытались достигнуть этого, но не смогли. Здесь важно видеть всю картину.

Для начала, ни глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не располагают политической возможностью к компромиссу. Аббас, которому сейчас уже 82 года, не имеет политического контроля над сектором Газа, которым управляет организация «Хамас», отвергающая переговоры с Израилем. В среду в Белом доме Аббас заявил, что палестинцы поддержали «культуру мира». Однако это не совсем так. Сам Аббас назвал мучениками палестинцев, убитых и арестованных во время последней волны нападений с применением холодного оружия. Организация по освобождению Палестины по сей день выплачивает компенсации семьям убитых или заключенных в тюрьму для террористов палестинцев. Площади получают имена убийц евреев. Даже если бы Аббас хотел мира, сейчас он был бы не в состоянии убедить свой народ принять его.

Нетаньяху, с другой стороны, председательствует при самом «правом» правительстве за всю историю Израиля. Его главные политические оппоненты поддерживают всецелый отказ от двугосударственного решения проблемы. Сторонники лидера Израиля хотят, чтобы он расширил поселения на Западном берегу Иордана, захватив земли палестинцев, которые те намерены сохранить для собственного независимого государства.

Другая проблема заключается в том, что требования обеих сторон едва ли совместимы. Например, Аббас поддерживает возвращение всех изгнанных Израилем людей начиная с 1948 года. Если бы это случилось, то еврейское население в Израиле оказалось бы в меньшинстве. Израильтяне до сих пор считают Иерусалим своей столицей. Палестинцы хотят, чтобы часть города стала столицей их собственного государства. Израильтяне требуют полустационарного военного присутствия на Западном берегу Иордана. Палестинцы игнорируют это требование.

Рано или поздно Трамп и его зять Джаред Кушнер узнают об этих препятствиях сами. А пока Трамп может извлечь более скромную выгоду из ситуации на Ближнем Востоке.

Он может воспользоваться недавними дипломатическими усилиями Джорджа Буша-младшего, который заключил с Израилем соглашение, по которому разрешалась застройка на территории больших жилищных кварталов внутри Иерусалима и в его окрестностях. Обама отказался от этого соглашения, когда вступил в должность, и велел Нетаньяху прекратить все строительство на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим.

Трамп также способен повлиять на арабских лидеров, чтобы те оказали давление на палестинские власти с целью прекращений выплат семьям террористов. Он может способствовать дальнейшему сотрудничеству между Израилем и арабскими государствами против Ирана и других террористических группировок.

Наконец, Трамп способен продвигать свой план по ослаблению напряжения в экономике регионов Западного берега Иордана и — пока палестинцы находятся в ожидании нового поколения лидеров — пытаться вернуться к прежней программе реформирования палестинской администрации, печально известной своей коррумпированностью.

Все это звучит не так громко, как заключение мирного договора. Однако у всего этого есть реальный шанс на успех. И кто знает? Если эти осторожные шаги приведут к желаемому результату, возможно, из нынешнего кризиса и впрямь найдется мирный выход.

* Организация запрещена на территории РФ.