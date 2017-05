Евровидение-2017: когда состоится, где и во сколько смотреть, фавориты, «секретное оружие» России

В закладки

Итак, начинается один из популярнейших в России музыкальных конкурсов — «Евровидение-2017». Увы, в этом году из-за политических передряг мы не только не участвуем в конкурсе, но и лишены возможности посмотреть его по российскому телевидению.

В знак протеста против того, что Украина отказала во въездной визе российской исполнительнице Юлии Самойловой, Первый канал, который в этом году должен был транслировать «Евровидение», отказался показывать конкурс. Но для россиян, желающих посмотреть «Евровидение» и поболеть за нашего исполнителя, еще не все потеряно.

Где и когда состоится конкурс «Евровидение-2017»

В 2017 году «Евровидение» на беду всем участникам принимает Украина, которая уже превратила милый песенный конкурс в арену политических баталий и источник постоянных скандалов.

Торжественное открытие «Евровидения» состоится в Киеве 7 мая, основные мероприятия пройдут с 9 по 13 мая.

Все этапы песенного конкурса принимает главная арена «Евровидения-2017» — Международный выставочный центр (МВЦ) рядом с киевской станцией метро «Левобережная».

9 мая состоится первый полуфинал, в котором выступят 18 певцов. 11 мая пройдет второй полуфинал, в котором споют 19 исполнителей.

Финал конкурса пройдет 13 мая, в нем, помимо тех, кто пробьется в финальную часть конкурса через полуфиналы, автоматически попадают страны, стоящие у истоков «Евровидения» и страна-хозяйка. Это Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и Украина. Начало всех прямых трансляций в 22 часа по московскому времени.

Как россиянам посмотреть «Евровидение-2017»

Проще всего это сделать через Интернет на официальном сайте конкурса или через спутниковое телевидение. Удобнее всего воспользоваться белорусской трансляцией, где ведущим будет известный шоумен Евгений Перлин.

Ну, а тем, кто знает английский, никаких преград: например, для британцев трансляцию будут вести Мель Гедройч и Скотт Миллс. Увы, голосовать за понравившегося исполнителя россиянам, находящимся на территории РФ, в этом году не удастся.

Фавориты «Евровидения-2017»

Букмекеры считают фаворитом «Евровидения-2017» итальянца Франческо Габбани с композицией Occidentaliʼs Karmа.

Второе место прочат Болгарии, которую будет представлять 17-летний москвич Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.

Третье место букмекеры отводят исполнителю из Швеции Робину Бенгтсону, который представит песню I Can not Go On.

Также высоко оцениваются шансы певицы из Армении Арцвик Арутюнян и ее песне Fly with me. Представительница Армении является одним из лидеров зрительских симпатий.

Кто такой Кристиан Костов

А вот тут начитается самое интересное. 17-летний Кристиан, имеющий российское и болгарское гражданство, — это фактически наше секретное оружие и «месть» за отстранение Юлии Самойловой.

«Россия дала мне все, что я имею. В России я родился, в России начался мой творческий путь», — сказал Костов в одном из недавних интервью. Кристиан родился 15 марта 2000 года в Москве, его мать имеет казахские корни, отец — болгарин. С раннего детства Кристиан интересовался музыкой, и родители отдали его в знаменитую студию «Непоседы».

Костов — финалист первого сезона российского проекта «Голос. Дети» и четвертого сезона болгарского проекта «X Factor». Хотя, по мнению специалистов, юному представителю Болгарии будут нелегко тягаться с итальянцем Франческо Габбани, но, как говорится, чем черт не шутит. Костов выступит во втором полуфинале под 15-м номером.

А вот Украина, скорее всего, в полном пролете, во всяком случае, представляющая ее группа O.Torvald числится среди аутсайдеров конкурса, и выше 23-го места ей не прочат.

Накажут ли Украину за все безобразия

Как сообщили организаторы конкурса, после окончания «Евровидения-2017» начнется разбор полетов, и Украина неминуемо будет наказана за недопуск на конкурс российской исполнительницы, что является грубым нарушением регламента.

В то же время организаторы грозят санкциями и России за игнорирование некоторых обязательных мероприятий оргкомитета, которые проходили в Киеве.

Среди возможных наказаний — штрафы, лишение спонсорской помощи и отстранение от участия в «Евровидении» на несколько лет.