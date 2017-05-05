Индия запустила в космос «щедрый подарок» для азиатских стран

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Нью-Дели, 5 мая. Индия успешно запустила в космос двухтонный телекоммуникационный спутник GSAT-9, который на безвозмездной основе будет предоставлять сигнал в азиатских странах.

Речь идет о Бангладеше, Непале, Бутане, Афганистане и Мальдивах. Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель GSLV-F09, оснащенная криогенным двигателем. После запуска потребовалось около 25 минут, чтобы спутник окончательно отделился от ракеты и скорректировал свою позицию. Стоимость проекта составила 35 млн долларов.

«Этот щедрый подарок от Индии является символом подлинного сотрудничества и дружбы, впечатляющей вехой в мировой истории», — отметил премьер-министр Бутана Церинг Тогбай.