Ключ на старт: есть ли будущее у летающих машин

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Компания Kitty Hawk показала прототип «летающего автомобиля», для которого не нужна лицензия пилота. В продажу Kitty Hawk Flyer поступит до конца 2017 года, сообщают сотрудники предприятия. Однако проблема заключается в том, что все подобные летательные средства вряд ли выйдут из категории проектов и моделей, считает летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Сам по себе летающий автомобиль — проект разработчика и одного из основателей международной IT-корпорации Google Ларри Пейджа. Работы над проектом начались несколько лет назад — сначала в стартапе Zee.Aero, а затем перебрались в Kitty Hawk. Проектирование велось в атмосфере строжайшей секретности, инженеры даже получили инструкции, в которых было прописано, как необходимо уклоняться от вопросов журналистов.

Сообщается, что в разработку летательных аппаратов Пейдж вложил более ста миллионов долларов и хоть последняя модель может подниматься в воздух, она не слишком похожа на летающую машину. По большому счету, это огромный мультикоптер с поплавками.

«Вся проблема подобных устройств кроется в самой концепции — пока невозможно создать легкое летательное средство без полного пересмотра применяемых физических принципов. Все аэромобили используют двигатели от легкомоторных самолетов, однако их аэродинамика не прощает ошибки. Такое судно поднимается в воздух за счет тяги четырех двигателей и на определенной высоте должны менять компоновку, все как и у истребителей с вертикальным взлетом, но тут нужно вспомнить, что нормальные страны давно отказались от идей по созданию самолетов с вертикальным взлетом. А все потому, что такие устройства сложно пилотировать и они потребляют очень много топлива», — пояснят ситуацию Красноперов.

Действительно, возможности полетов летающих машин серьезно ограничены — подниматься в воздух можно только в нежилых зонах, причем рекомендация самих производителей — только над водой. Кроме этого использование Kitty Hawk в коммерческих целях в его нынешнем статусе не предусмотрено.

«Лично я вижу будущее летающих машин в другом — возможно в использовании пока еще футуристических идей — магнитной подушки или чего-то в этом роде. Тогда пилоту не нужно будет постоянно отвлекаться на показатели высоты и сам автомобиль будет безопасен для окружающих домов и гражданских. Но пока это только мечты и реальное воплощение если и будет, то только лет через 50-100», — продолжает эксперт.

Проект Ларри Пейджа, скорее — показатель общей ситуации в этой области. В настоящее время разработкой летающих машин занимаются более десятка компаний. Есть работающие прототипы, однако и они не показывают необходимых параметров по безопасности.

«Есть похожее устройство, которое выпускается словацкой компанией AeroMobil. Это летательное средство больше похоже на смесь автомобиля и самолета, но даже с улучшенной аэродинамикой, оно небезопасно. Весной 2015 года такой автомобиль рухнул во время испытаний. Не помню уже погиб ли пилот, но если даже он выжил, травмы точно были очень серьезными. И пока инженеры не придумают новые подходы к движению в воздушном пространстве, летающих машин мы не увидим», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, словацкая компания AeroMobil заявила о том, что их прототип поступит в продажу в 2017 году. немецкий Volocopter планирует выпустить свое воздушное судно к 2018 году. В 2016 году компания Uber, которая тоже создает свой летающий автомобиль, представила отчет о перспективах рынка. Тогда же сотрудники компании подчеркнули, что их устройство будет готово к 2020 году.