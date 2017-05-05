Могерини: ЕС готов перехватить у США инициативу по урегулированию в Сирии и КНДР

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Брюссель, 5 мая. США теряют лидерство в вопросе решения мировых проблем, в тоо время как Евросоюз становится надежным партнером в урегулировании различных кризисов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Евросоюз неоднократно слышал сигнал о необходимости тесного сотрудничества по вопросам безопасности в таких кризисных регионах как Сирия, Корейский полуостров, Афганистана и Палестина. Все это говорит в пользу того, что ЕС «имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем», сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она также прокомментировала непредсказуемую политическую линию США, отметив, что «европейский путь состоит не в том, чтобы играть с провокациями», и в этом преимущество Брюсселя над Вашингтоном.