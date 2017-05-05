Президент Бразилии объявил об уходе из политики

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Рио-де-Жанейро, 5 мая. Лидер Бразилии Мишел Темер в интервью телеканалу Rede TV заявил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах 2018 года.

«У меня нет намерения продолжать политическую деятельность, я уже выполнил свою роль», — сказал Мишел Темер, подчеркнув, что «полезно уступить место на политической сцене другим людям».

Парламент Бразилии тем временем рассматривает законопроект, предлагающий увеличить срок президентских полномочий с четырех до пяти лет, но при этом запретить лидерам государства переизбираться на этот пост. Парламентская оппозиция решительно против, есть мнение, что таким образом выборы президента просто хотят перенести на более поздний срок.