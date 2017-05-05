Минобороны РФ перевооружит РВСН ракетными комплексами нового поколения

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Москва, 5 мая. В Минобороны РФ намерены до 2027 года перевооружить все дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы пятого поколения.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о планах оборонного ведомства провести перевооружение ракетных войск. «Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения», — говорится в соответствующем сообщении Минобороны России.​ Напомним, что на Красной площади в Москве на Параде Победы оборонное ведомство представит поледние разработки в области вооружения, поступившие на службу в ВС РФ.