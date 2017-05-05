Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Минобороны РФ перевооружит РВСН ракетными комплексами нового поколения

Минобороны РФ перевооружит РВСН ракетными комплексами нового поколения

19:51  5 Мая 2017
614

Минобороны РФ перевооружит РВСН ракетными комплексами нового поколения

Москва, 5 мая. В Минобороны РФ намерены до 2027 года перевооружить все дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы пятого поколения.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о планах оборонного ведомства провести перевооружение ракетных войск. «Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения», — говорится в соответствующем сообщении Минобороны России.​ Напомним, что на Красной площади в Москве на Параде Победы оборонное ведомство представит поледние разработки в области вооружения, поступившие на службу в ВС РФ. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров