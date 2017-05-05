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Политика
США продолжат бомбить ИГ на востоке Сирии после введения зон деэскалации

США продолжат бомбить ИГ на востоке Сирии после введения зон деэскалации

19:44  5 Мая 2017  /обновлено: 21:38  05 Мая 2017
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США продолжать бомбить ИГ на востоке Сирии после введения зон деэскалации

Вашингтон, 5 мая. Создаваемые в Сирии зоны деэскалации никак не отразятся на проведении военной операции США против «Исламского государства»*. Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

По его словам, зоны деэскалации располагаются на западе Сирии, а террористы, с которыми воюют Соединенные Штаты, находятся на востоке страны, в долине реки Евфрат.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Накануне Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено использование оружия и военной авиации.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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