Донбасс: ОБСЕ приостановила полеты беспилотников на линии соприкосновения

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Киев, 5 мая. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ прекратила использование беспилотных летательных аппаратов в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель главы ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Мы уменьшили географию нашего патрулирования, а также прекратили полеты наших беспилотных летательных аппаратов среднего радиуса действия. Все это предполагает, что мы не можем осуществлять мониторинг и отчитываться о фактах, в том числе и о нарушениях, в том объеме, в котором мы обычно это делали», — отметил Хуг.

Он пояснил, что наблюдатели были вынуждены ограничить территорию патрулирования в Донбассе после подрыва автомобиля ОБСЕ в Славяносербском районе Луганской народной республики.

Напомним, 2 мая бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая может быть причастна к подрыву автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.