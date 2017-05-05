Битва за Крым: политолог развенчал миф о захвате украинского катера в Черном море

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Киев заявляет о попытке захвата Россией украинского катера в Черном море. По информации министерства инфраструктуры Украины, конфликт якобы имел место 24 апреля 2017 года.

Как утверждают киевские власти, во время штатных учений вблизи Херсонской области российские моряки якобы потребовали, чтобы катер Морской поисково-спасательной службы Украины «застопорил ход и лег в дрейф».

«Вы находитесь в территориальных водах Российской Федерации. Застопорить ход! Лечь в дрейф!» — якобы прозвучало из динамиков.

Экипаж катера приказу российской стороны подчиниться отказался и взял курс на украинский город Скадовск.

Неизвестно, преследовал ли кто-либо спасательный катер, но, по официальной версии Киева, только героическая непокорность украинских моряков «спасла судно от захвата». Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян даже обещал представить проявившую мужество команду к государственной награде.

На странице министерства инфраструктуры в Facebook было выложено видео, якобы запечатлевшее ход конфликта из рубки украинского катера. Реальное оно или поддельное, пока установить не удалось. Россия официально не подтверждает факт того, что описываемый украинской стороной инцидент имел место. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик, впрочем, отметил, что не было еще ни одного случая, когда российские корабли пытались бы захватить какое-либо иностранное судно.

Если российский корабль действительно потребовал от украинского катера остановиться и лечь на дрейф, то значит, этот катер зашел в территориальные воды Крыма, считает политолог Владимир Брутер.

«Первое — украинский спасательный катер сам по себе никому особо не интересен. Второе — Крым на сегодняшний момент принадлежит России, а значит, черноморские воды вокруг него являются территориальными водами России. Потому я бы не рекомендовал украинским судам туда заходит во избежание международных инцидентов. Никакие трактовки о том, что это территориальные воды Украины, недопустимы. Если Украина хочет изменить это положение дел, то ей следует не прибегать к провокациям, а обратиться напрямую к России и заключить с ней какое-то соглашение на этот счет. Или, по крайней мере, ей следует вынести этот вопрос на обсуждение в международные инстанции», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

То, что РФ в свое время без особых проблем передала Киеву весь его Черноморский флот, показывает, что ограничение украинского присутствия в данной акватории никогда не входило в цели российского военного командования. Если украинский катер «героически» ушел, то это хорошо. Значит, морской инцидент удалось погасить в зародыше. Тем не менее, продолжает политолог, украинской стороне можно лишь посоветовать впредь воздерживаться от подобного рода провокаций.

«Впрочем, как мы знаем, Украина неоднократно заявляла, что она не будет признавать юрисдикцию России над территориальными водами Крыма и попытается подтвердить эту свою позицию на практике. Я думаю, что практически подтверждать эту позиции не стоит. Это прямая дорога к международным инцидентам, и никакого Крыма от этого Украина, конечно же, не получит. Киеву стоит лишь посоветовать соизмерять свои возможности с реальной политической ситуаций. Только тогда удастся избежать такого род инцидентов», — отмечает Владимир Брутер.

Если Украина попытается развить эту историю с катером и сделать ее предметом спора с Россией на каких-нибудь международных площадках, то вряд ли у нее это получится. Страны Запада не станут помогать ей.

«У Запада есть совершенно четкая позиция по Крыму. Она звучит так: де-юре российскую юрисдикцию над Крымом и прилегающими к нему водами мы никогда не признает, де-факто — мы признаем, что российский суверенитет распространяется на Крымский полуостров. Потому, даже если Украина попытается поднять эту историю в ООН или где-то еще, никакого международного катаклизма не случится. Все призывы к России вернуть Крым Украине носили и будут носить чисто риторический характер. Запад никак не будет приветствовать какие-либо морские инциденты вокруг Крымского полуострова. Так было с самого начала. Еще когда Украина впервые подняла тему возвращения Крыма себе военным путем и пыталась прозондировать реакцию западных государств по данному вопросу, ей было четко сказано: санкции введем, но никаких войн вести не будем», — подводит итог Владимир Брутер.

Ранее сообщалось о другом потенциально опасном нарушении морского права, затрагивающем интересы России. Конгресс США принял на рассмотрение законопроект, предписывающий американским военным контролировать порты разных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР. Сенатор Константин Косачев заявил газете «Известия», что в случае его принятия такой законопроект будет равносилен объявлению войны между США и РФ.