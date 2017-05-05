Россия победила Швецию по буллитам в первом матче чемпионата мира

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Кельн, 5 мая. Российская команда одержала победу над сборной Швеции в первом матче чемпионата мира по хоккею с шайбой. Счет игры до последнего момента составлял 1:1. Для определения победителя была проведена серия буллитов, в которой победила Россия. В итоге счет составил 2Б:1 в пользу россиян. Победный буллит реализовал Артемий Панарин.

Матч проходил на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне. Первую шайбу в ворота соперника забросил шведский игрок Элиас Линдхольм уже на 15-й минут матча. На 44-й минуте россиянин Сергей Андронов сравнял счет.

Отметим, что это был первый матч, открывший чемпионат мира по хоккею с шайбой. Россия находится в группе А с Данией, Германией, Италией, Латвией, Словакией, Швецией и США.