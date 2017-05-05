Пентагон: РФ не обсуждала с США вопрос о полетах в зонах деэскалации в Сирии

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 5 мая. Россия не обращалась к США в связи с созданием зон деэскалации в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны США Джефф Дэвис.

Россия, Иран и Турция в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, который вступит в силу с полуночи 6 мая. «Мне об этом неизвестно», — сказал представитель Пентагона Джефф Дэвис на вопрос, предупреждали ли российские военные США о том, чтобы те не проводили полеты над обозначенными зонами. Отметим, что по словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданова, вопрос полетов авиации коалиции во главе с США обсуждаются на уровне экспертов.​