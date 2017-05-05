ДНР поможет жителям Украины принять участие в акции «Бессмертный полк» в Донецке

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Донецк, 5 мая. Власти Донецкой народной республики готовы оказать помощь жителям подконтрольных Украине районов Донбасса в подготовке к участию в акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая в Донецке. Об этом заявил глава общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев.

«Мы приглашаем всех, кому дорога память о предках-фронтовиках присоединиться к шествию и пронести портрет своего солдата. В свою очередь мы заявляем, что максимально поможем всем, кто изъявит желание лично приехать в Донецк – поможем распечатать фотографии и изготовить штендеры», — пояснил Киосев.

Он также добавил, что в нынешнем году акция получила колоссальный отклик от жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее стало известно, что украинские националисты и радикалы планируют сорвать проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая в Киеве. Украинские радикалы призвали своих сторонников выйти на улицы города, чтобы помешать акции «Бессмертный полк».