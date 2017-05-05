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Общество
Соцсеть «ВКонтакте» поразил опасный вирус, способный управлять компьютером

Соцсеть «ВКонтакте» поразил опасный вирус, способный управлять компьютером

19:25  5 Мая 2017
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Соцсеть «ВКонтакте» поразил опасный вирус, способный управлять компьютером

Москва, 5 мая. Антивирусная программа Dr.Web обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» троян, который распространялся под видом бесплатных ключей для Dr.Web.

Пользователям предлагалось перейти на хостинг RGhost и скачать там RAR-архив весом 26 Кб с «ключом» для антивируса. Скачанная вредоносная программа способна самостоятельно перезагружать компьютер, выводить на экран монитора заданное текстовое сообщение или воспроизводить его через динамик, а также передавать на управляющий сервер скриншоты.

По мнению экспертов, данный вирус предназначен для запугивания пользователей. Такие вирусы сегодня представляют редкость, поскольку  большинство из них ориентированы на получение коммерческой выгоды.

Геннадий Плющев
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