Соцсеть «ВКонтакте» поразил опасный вирус, способный управлять компьютером

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Москва, 5 мая. Антивирусная программа Dr.Web обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» троян, который распространялся под видом бесплатных ключей для Dr.Web.

Пользователям предлагалось перейти на хостинг RGhost и скачать там RAR-архив весом 26 Кб с «ключом» для антивируса. Скачанная вредоносная программа способна самостоятельно перезагружать компьютер, выводить на экран монитора заданное текстовое сообщение или воспроизводить его через динамик, а также передавать на управляющий сервер скриншоты.

По мнению экспертов, данный вирус предназначен для запугивания пользователей. Такие вирусы сегодня представляют редкость, поскольку большинство из них ориентированы на получение коммерческой выгоды.