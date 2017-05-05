Дюмин открыл уникальный мемориал «Бессмертный полк» в Туле

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Тула, 5 мая. Уникальный монумент «Бессмертный полк», представляющий собой семиметровое знамя, был установлен в Туле ко Дню Победы.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин присутствовал на сегодняшнем открытии монумента «Бессмертный полк» в Туле. Мемориал был установлен недалеко от «Аллеи Победителей», где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Семиметровое знамя с фотографиями участников войны, а также с известным снимком «Знаменосцы у стен Рейхстага» изготавливали в течение года. На торжественном мероприятии жители Тулы почтили память своих земляков, павших, защищая родную землю.