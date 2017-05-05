МИД РФ указал на предвзятость решения Совета Европы по Грузии

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Москва, 5 мая. МИД РФ назвал решение Комитета министров Совета Европы по Грузии неконсенсусным и принятым с подачи Тбилиси. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По утверждению МИД России, документ отличает предвзятость и расхождение с реальностью, доходящее до абсурда.

«Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них», — выразили позицию российской стороны в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Тбилиси при поддержке западных покровителей распространяет на международной арене «плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — «узаконить» нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями».

Россия заметила, что грузинская сторона отказывается от конструктивной работы на Женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье. Москва намерена подумать о том, действительно ли эффективно продолжение взаимодействия в подобном формате.