Донбасс и Сирия стали ключевыми темами переговоров Лаврова и главы МИД ФРГ

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Москва. 5 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем вопросы международной повестки дня, включая сирийский и украинский кризис.

Сегодня по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем. Россия и ФРГ подтвердили готовность взаимодействовать в рамках «нормандского формата» в целях урегулирования ситуации в Донбассе.

Лавров призвал Габриэля воздействовать на Киев, чтобы добиться снятия торговой и транспортной блокады востока Украины. Также российский высокопоставленный дипломат отметил важность меморандума о создании в Сирии зон деэскалации.​