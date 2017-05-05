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Сирия, 5 мая. Несколько военнослужащих САА были убиты в результате нападения ИГ** в горах Аш-Шумария. Армия САР активизировала работу в районе Аль-Кабун на востоке Дамаска, воспользовавшись расколом внутри оппозиционных сил. Сирийские войска пытаются перерезать линии снабжения исламистов к востоку от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наступает на позиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Кабун Дамаска; оказалась под обстрелом со стороны исламистов из РСЗО «Град» на севере Латакии; возобновила атаки позиций боевиков к западу от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): убила нескольких военнослужащих САА к востоку от Даръа; ведет перестрелки с подразделениями армии САР на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло крупный оружейный склад к западу от иракского города Кербела в боях с ополченцами «Хашд Аль-Шааби»; убило четырех сирийских военных в районе между Пальмирой и Хомсом.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на северо-восточной окраине Дамаска. Наиболее жестокие бои идут в районе Аль-Кабун, сообщает сирийский источник. В этой части столицы противостояние между правительственными и оппозиционными силами серьезно обострилось в последние дни. Военнослужащим САА ранее удалось достичь определенных успехов в зачистке региона от исламистов, также ими были заняты несколько ключевых позиций. Представители командования армии САР предполагают, что Аль-Кабун будет полностью освобожден от оккупации вооруженной оппозиции к концу этой недели.

ВВС Сирии с целью помочь дальнейшему продвижению сирийской армии в зачистке региона тем временем нанесли несколько авиаударов по местам концентрации сил «Тахрир аш-Шам» на окраине района Аль-Кабун. Информация о результатах боевого вылета пока формируется. Напомним, «Тахрир аш-Шам» — это исламистский альянс, сформированный вокруг одной из крупнейших оппозиционных группировок — «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Латакия

Согласно информации оппозиционного источника, боевики обстреляли укрепленные районы подразделений САА в районе крепости Шалаф на севере провинции Латакия из РСЗО «Град». Данных о возможных жертвах среди военнослужащих сирийских войск пока не поступало. Тем не менее Латакия наравне с провинцией Тартус остаются самыми безопасными регионами республики. Военные действия разворачивают лишь в горах в северной части региона, где засели отряды исламистских группировок, регулярно предпринимающие попытки атаковать правительственные блокпосты.

Провинция Алеппо

Правительственные войска возобновили атаки на позиции антиправительственных группировок на западе провинции Алеппо в рамках полномасштабного наступления, основная цель которого — обезопасить административный центр региона, освобожденный в конце прошлого года в результате кампании САА при поддержке российской стороны. Подконтрольные Сирийской свободной армии (ССА)**, крупнейшему формированию вооруженной оппозиции, источники сообщают о ракетных и артиллерийских обстрелах опорных пунктов боевиков к западу от города Алеппо. Наиболее массированным атакам подверглись позиции исламистов на окраине главного форпоста террористов в регионе — города Анадан, а также возле поселения Маарет Аль-Артик.

Провинция Хомс

Как утверждает информагентство «Аль-Амак», подконтрольное командованию ИГИЛ, в результате неожиданной атаки отрядов террористов на позиции сирийской армии в районе высот Аш-Шумария, ранее освобожденных правительственными войсками, были убиты четверо военнослужащих САА, также террористами были захвачены противотанковые ракеты и другое вооружение армии САР. Восточная часть провинции Хомс остается одной из главных арен боевых действий в Сирии. Силы Башара Асада продолжают наступление в районе Пальмиры сразу на нескольких направлениях с целью расширить буферную зону вокруг древнего города и освободить крупные нефтегазовые месторождений, что, в свою очередь, может существенно ударить по бюджету террористов ИГИЛ.

Провинция Даръа

Близкий к оппозиционным группировкам источник сообщает о стычках между отрядами исламистов и сирийскими подразделениями к востоку от города Даръа. Столкновения идут недалеко от населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия. Согласно данным источника, правительственные силы потеряли нескольких военнослужащих убитыми, информация проверяется. О потерях боевиков источник не сообщает. В данный момент артиллерия САА ведет огонь по оборонительным укреплениям террористов в этом районе. «Джебхат ан-Нусра» и ССА ведут вторую фазу широкомасштабной операции по захвату города Даръа, пока остающегося под контролем САА. На сегодняшний день террористы уже заняли часть кварталов на юге города (например, более 80% района Аль-Маншия). Правительственные военные продолжают оборонять административный центр, однако боевики регулярно перебрасывают под город дополнительные силы. Хотя армия САР и контролирует Даръа, большую часть провинции, однако, занимают войска вооруженной оппозиции. Действуя к востоку от города, правительственные силы стремятся перекрыть ключевые пути поставок, имеющие важное стратегическое значение для террористов.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб, полностью находящимся в оккупации боевиков вооруженной оппозиции, идет демонстрация в поддержку исламистской коалиции «Тахрир Аш-Шам» и против «Армии Ислама»*****. Участники акции выступают против междоусобной борьбы внутри вооруженной оппозиции, обвиняя в провоцировании конфликта «Джейш Аль-Ислам». Противостояние боевиков в Восточной Гуте Дамаска началось в конце прошлого месяца. Одним из поводов стало то, что представители командования «Файлак Аль-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры» обвинили «Армию Ислама» в провале попытки прорвать оборону правительственных войск САР в районе Аль-Кабун на северо-востоке столицы.

Провинция Хама

Согласно порталу Aleppo Media Center, правительственные войска продолжают вести обстрелы укрепрайонов боевиков в деревнях Кастун и Зезун, расположенных к северо-востоку от города Хама. Ранее оппозиционный источник также сообщил об артиллерийском обстреле позиций террористов со стороны САА в окрестностях оккупированного города Аль-Латамина в северной части провинции. При этом никаких данных об итогах атак не приводится.

Сирийские войска пока не предпринимают активных попыток наступления на позиции боевиков в этом регионе, ограничиваясь взаимными перестрелками, а часть элитных подразделений правительственной армии, благодаря которым были освобождены несколько крупных населенных пунктов, были переброшены на юго-восток провинции Хомс.

Ирак

Иракский информационный источник Al Manar News сообщил о захвате шиитскими отрядами ополченцев «Хашд Аль-Шааби» склада вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Амхуфа к западу от города Кербела. Отмечается, что внутри было обнаружено большое количество взрывчатки. Напомним, ополчение «Хашд Аль-Шааби» поддерживает правительственную армию Ирака в борьбе против «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.