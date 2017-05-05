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Весь мир
Итальянский ведущий об Украине: Проиграли Крым, проиграете и «Евровидение»

Итальянский ведущий об Украине: Проиграли Крым, проиграете и «Евровидение»

21:34  5 Мая 2017
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Итальянский ведущий об Украине: Проиграли Крым, проиграете и «Евровидение»

Рим, 5 мая. Украина проиграет «Евровидение» точно так же, как она проиграла Крым. Такое заявление сделал ведущий итальянского телешоу NEMO Энрико Лукки, прогнозируя финал музыкального конкурса.

«Франческо Габбани (итальянский певец, отправленный на «Евровидение» — прим. ФАН) мощнее советских ракет, а Украина проиграет «Евровидение» после того, как проиграла Крым», — отметил Лукки.

Напомним, что финал «Евровидения», в котором сойдутся певцы от Украины и Италии, состоится 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.

Геннадий Плющев
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