Сирия сегодня: неудачная атака ССА на ИГИЛ, боевиков из Хомса отправили в Алеппо

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Сирия, 5 мая. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ​обсудили итоги переговоров в Астане, в Хомсе закончен седьмой этап вывода боевиков и членов их семей в Алеппо, Сирийская свободная армия провела неудачную атаку на позиции ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Зоны деэскалации

Российская группировка в САР под руководством Генштаба проводит расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов в зонах деэскалации, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской подчеркнул, что особое внимание в меморандуме уделяется именно обеспечению контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий. Поэтому, дабы предотвратить инциденты между сторонами конфликта, вдоль границ зон деэскалации сейчас создаются специальные полосы безопасности, включающие в себя наблюдательные пункты для контроля за соблюдением перемирия, и КПП для обеспечения перемещения безоружного мирного населения, доставки гуманитарных грузов и содействия экономической деятельности.

Итоги Астаны-4

Главы России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили итоги прошедших в Астане межсирийских переговоров. Оба гаранта выразили надежду на то, что меморандум о зонах безопасности в Сирийской Арабской Республике поспособствует укреплению режима перемирия на территории страны, сообщают «Известия».

Отмечается, что реализация меморандума всеми участниками конфликта поспособствует укреплению режима перемирия, улучшению гуманитарной ситуации и в целом — урегулированию сирийского кризиса именно политическим путем.

Вывод боевиков из Хомса

В квартале Хомса Аль-Ваер завершился седьмой этап вывода боевиков и членов их семей, которые были отправлены на северо-восток провинции Алеппо в сторону города Джараблус, сообщает сирийское информагентство SANA. Сообщается, что сегодня на 29 автобусах были вывезены 172 боевика и 1012 членов их семей.

Перемирие среди боевиков в Дамаске

Распри боевиков в Восточной Гуте Дамаска, в ходе которых били уничтожены порядка 130 вооруженных радикалов и погибли мирные жители, официально закончены, сообщила вооруженная группировка «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Радикалы пообещали прекратить свои враждебные действия против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) после недельных столкновений. В боях также участвовала группировка «Файлак Аль-Рахман», однако о судьбе ее членов в сообщении «Армии Ислама» не упоминается.

Распри между «Джебхат ан-Нусрой» и боевиками коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам», состоящими, по сути, из тех же отщепенцев «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), оказались слишком затратными для обеих террористических группировок, так как они не только потеряли много личного состава, но из-за конфронтации они потеряли восточные районы Дамаска.

Напомним, что ранее боевики «Джейш аль-Ислам» призывали союзников из «Файлак аль-Рахман» присоединиться к войне с радикалами «ан-Нусры» или не мешать. В обмен на живую силу и оружие, «Армия Ислама» была готова гарантировать союзнику безопасность.

Война ИГИЛ и ССА

Одна из группировок «Исламского государства»* (ИГ*ИЛ, ИГ*, арабское – ДАИШ – террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) подверглась атаке отряда оппозиции Сирийской свободной армии (ССА). ССА напала на контролируемый ИГИЛ город Джален. На данный момент оппозиция не распространяется о ходе и итогах столкновения с террористами, однако подконтрольные ИГ информационные ресурсы сообщают, что во время боестолкновения погибли не менее пяти представителей ССА, и порядка 15 боевиков были ранены. Также сообщается, что ИГ уничтожило танк и два бульдозера «умеренной оппозиции». По всей видимости, ССА отмалчивается, поскольку их атака не удалась, и радикалам пришлось с позором капитулировать.

* Организация запрещена на территории РФ.