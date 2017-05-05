Кадыров поможет МВД и прокуратуре проверить сообщения о притеснении геев в Чечне

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Грозный, 5 мая. Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о готовности властей республики взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе.

При этом он подчеркнул, что никаких официальных заявлений об инцидентах, связанных с притеснениями сексуальных меньшинств в Чечне не поступало.

«Мы готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генпрокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами для проверки сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что у нее есть сомнения по поводу достоверности информации в СМИ о притеснениях сексуальных меньшинств в Чечне. По ее словам, подобная информация может быть провокацией и ложным доносом.