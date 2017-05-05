Уникальная операция на собачьем сердце: в Петербурге спасли жизнь шестилетнему бульмастифу

В закладки

Скопировать

Огромного бульмастифа по кличке Буч привезли в ветеринарную клинику с подозрением на миокардит, причем с серьезным поражением сердечной мышцы. Его сердце еле билось — 40 ударов минуту вместо положенных 80. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По человеческим меркам, шестилетний Буч еще достаточно молод, ему где-то около 40. Но сердце отказывалось работать.

«Буч — член нашей семьи, мы заботимся о нем, как о ребенке. И когда он болеет, для нас это морально очень тяжело. В конце января — начале февраля мы заметили не свойственное нашей собаке поведение. Возвращаясь с прогулки, Буч вдруг начал отказываться идти домой и ложился прямо на землю. Я испугалась, тут же отвезла собаку к кардиологу, но тогда никаких проблем в сердце ветеринары не выявили. Сказали, что есть небольшие возрастные изменения, свойственные собакам крупных пород», — вспоминает хозяйка Буча Елена.

Но время шло, а проблема не исчезала. В один из дней Бучу стало совсем плохо. При обследовании в ветеринарной клинике у него выявили миокардит, причем с довольно серьезным поражением сердечной мышцы. Частота сердечных сокращение была практически в два раза ниже нормы.

«Здоровое сердце крупной собаки должно биться с частотой 70-80 ударов в минуту. У Буча же была сильная брадикардия — частота сердечных сокращений едва достигала 40-50. К нам в клинику его привезли с подозрением на миокардит, причем с довольно серьезным поражением. У собаки было нарушено проведение синусового ритма, работали только нижние отделы сердца, а к верхним импульсы не проходили», — пояснил Рамиль Кадыров, ветеринар-кардиолог «Ветеринарной клиники доктора Сотникова».

По словам ветеринара, частота сердечных сокращений зависит от породы животного. Есть беговые собаки, у которых синусовая брадикардия — норма. Например, хаски при сердечном ритме 60 ударов в минуту чувствуют себя абсолютно великолепно, чего не скажешь о бульмастифах.

«К нам собаку направили из другой клиники, где ей уже сделали ЭКГ. Мы пообщались с доктором Дмитрием Олейниковым, который проводил диагностику, потом с хозяйкой. Сначала решили подождать неделю, чтобы было время на подготовку, поскольку операция на сердце такой сложности была первой для нашей клиники. Но через пару дней Буч потерял сознание, у него нарушилось кровообращение, все слизистые стали очень бледными. Можно сказать, что собака находилась в предсмертном состоянии. Поэтому нам пришлось срочно проводить установку искусственного водителя ритма сердца, иначе животное могло погибнуть», — вспоминает Рамиль Кадыров.

Как пояснил врач, обычно собакам ставят однокамерные кардиостимуляторы. Бучу же решили установить двухкамерный. Такие операции выполняются крайне редко из-за своей сложности. За все годы было выполнено всего пять таких операций, Буч стал шестым пациентом. Но в ситуации с Бучем другого варианта не было, поскольку до операции у него дважды самопроизвольно восстанавливался сердечный ритм.

«Операцию проводили через крупную вену на шее животного под рентгеноскопическим контролем. Один электрод установили в желудочке сердца, другой — в предсердие. Это было сделано для того, чтобы предсердный электрод воспринимал импульсы предсердия и передавал их на кардиостимулятор, а тот, в свою очередь, передавал их на желудочки. Таким образом осуществляется абсолютно нормальная работа сердца. Операция проводилась под общей анестезией», — пояснил Кадыров.

По словам кардиохирурга, если бы Бучу имплантировали только желудочковый электрод, то при очередном самопроизвольном восстановлении ритма возникли бы серьезные проблемы. Однокамерный кардиостимулятор продолжал бы работать, при этом и желудочки тоже бы сокращались. Иными словами, желудочковый ритм дополнялся бы искусственной стимуляцией. Двухкамерный же кардиостимулятор при восстановлении собственного синусового сердечного ритма отключается, а при его очередной потере вновь начинает поддерживать работу сердца.

Кроме того, однокамерные кардиостимуляторы, которые обычно ставят животным, позволяют работать сердцу только на строго установленной частоте. Двухкамерный кардиостимулятор сам подстраивает частоту сердечных сокращений в зависимости от эмоционального состояния животного и физической нагрузки в данный конкретный момент времени. Иными словами, при беге сердце будет стучать чаще, чем во сне.

Пока ветеринары осторожны в прогнозах, поскольку такие операции делаются собакам крайне редко, но очень надеются, что пес проживет долгую жизнь. Самочувствие Буча с каждым улучшается. Он по-прежнему находится под наблюдением лечащего кардиолога Дмитрия Олейникова, который и направил Буча на операцию в Клинику Сотникова.

«Сейчас, спустя три недели после операции, Буч чувствует себя намного лучше. Стал выходить на довольно-таки длительные прогулки. Ест с аппетитом. Даже играть начал играть и бегать. Пока, конечно. Не так как до болезни. Но он жив и здоров. Мы надеемся, что все будет хорошо», — рассказала хозяйка Буча Елена.