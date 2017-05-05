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Общество
Уникальная операция на собачьем сердце: в Петербурге спасли жизнь шестилетнему бульмастифу

Уникальная операция на собачьем сердце: в Петербурге спасли жизнь шестилетнему бульмастифу

19:19  5 Мая 2017
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Бульмастиф по кличке Буч

Огромного бульмастифа по кличке Буч привезли в ветеринарную клинику с подозрением на миокардит, причем с серьезным поражением сердечной мышцы. Его сердце еле билось — 40 ударов минуту вместо положенных 80. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По человеческим меркам, шестилетний Буч еще достаточно молод, ему где-то около 40. Но сердце отказывалось работать.

«Буч — член нашей семьи, мы заботимся о нем, как о ребенке. И когда он болеет, для нас это морально очень тяжело. В конце января — начале февраля мы заметили не свойственное нашей собаке поведение. Возвращаясь с прогулки, Буч вдруг начал отказываться идти домой и ложился прямо на землю. Я испугалась, тут же отвезла собаку к кардиологу, но тогда никаких проблем в сердце ветеринары не выявили. Сказали, что есть небольшие возрастные изменения, свойственные собакам крупных пород», — вспоминает хозяйка Буча Елена.

Но время шло, а проблема не исчезала. В один из дней Бучу стало совсем плохо. При обследовании в ветеринарной клинике у него выявили миокардит, причем с довольно серьезным поражением сердечной мышцы. Частота сердечных сокращение была практически в два раза ниже нормы.

«Здоровое сердце крупной собаки должно биться с частотой 70-80 ударов в минуту. У Буча же была сильная брадикардия — частота сердечных сокращений едва достигала 40-50. К нам в клинику его привезли с подозрением на миокардит, причем с довольно серьезным поражением. У собаки было нарушено проведение синусового ритма, работали только нижние отделы сердца, а к верхним импульсы не проходили», — пояснил Рамиль Кадыров, ветеринар-кардиолог «Ветеринарной клиники доктора Сотникова».

Буч

По словам ветеринара, частота сердечных сокращений зависит от породы животного.  Есть беговые собаки, у которых синусовая брадикардия — норма. Например, хаски при сердечном ритме 60 ударов в минуту чувствуют себя абсолютно великолепно, чего не скажешь о бульмастифах.

«К нам собаку направили из другой клиники, где ей уже сделали ЭКГ. Мы пообщались  с доктором Дмитрием Олейниковым, который проводил диагностику, потом с хозяйкой. Сначала решили подождать неделю, чтобы было время на подготовку, поскольку операция на сердце такой сложности была первой для нашей клиники. Но через пару дней Буч потерял сознание, у него нарушилось кровообращение, все слизистые стали очень бледными. Можно сказать, что собака находилась в предсмертном состоянии. Поэтому нам пришлось срочно проводить установку искусственного водителя ритма сердца, иначе животное могло погибнуть», — вспоминает Рамиль Кадыров.

Как пояснил врач, обычно собакам ставят однокамерные кардиостимуляторы. Бучу же решили установить двухкамерный. Такие операции выполняются крайне редко из-за своей сложности. За все годы было выполнено всего пять таких операций, Буч стал шестым пациентом. Но в ситуации с Бучем другого варианта не было, поскольку до операции у него дважды самопроизвольно восстанавливался сердечный ритм.

«Операцию проводили через крупную вену на шее животного под рентгеноскопическим контролем. Один электрод установили в желудочке сердца, другой — в предсердие. Это было сделано для того, чтобы предсердный электрод воспринимал импульсы предсердия и передавал их на кардиостимулятор, а тот, в свою очередь, передавал их на желудочки. Таким образом осуществляется абсолютно нормальная работа сердца. Операция проводилась под общей анестезией», — пояснил Кадыров.

По словам кардиохирурга, если бы Бучу имплантировали только желудочковый электрод, то при очередном самопроизвольном восстановлении ритма возникли бы серьезные проблемы. Однокамерный кардиостимулятор продолжал бы работать, при этом и желудочки тоже бы сокращались. Иными словами, желудочковый ритм дополнялся бы искусственной стимуляцией. Двухкамерный же кардиостимулятор при восстановлении собственного синусового сердечного ритма отключается, а при его очередной потере вновь начинает поддерживать работу сердца.

Уникальную операция на собачьем сердце: в Петербурге спасли жизнь шестилетнему бульмастифу

Кроме того, однокамерные кардиостимуляторы, которые обычно ставят животным, позволяют работать сердцу только на строго установленной частоте. Двухкамерный кардиостимулятор сам подстраивает частоту сердечных сокращений в зависимости от эмоционального состояния животного и физической нагрузки в данный конкретный момент времени. Иными словами, при беге сердце будет стучать чаще, чем во сне.

Пока ветеринары осторожны в прогнозах, поскольку такие операции делаются собакам крайне редко, но очень надеются, что пес проживет долгую жизнь. Самочувствие Буча с каждым улучшается. Он по-прежнему находится под наблюдением лечащего кардиолога Дмитрия Олейникова, который и направил Буча на операцию в Клинику Сотникова.

«Сейчас, спустя три недели после операции, Буч чувствует себя намного лучше. Стал выходить на довольно-таки длительные прогулки. Ест с аппетитом. Даже играть начал играть и бегать. Пока, конечно. Не так как до болезни. Но он жив и здоров. Мы надеемся, что все будет хорошо», — рассказала хозяйка Буча Елена.

#кадыров #олейников
Марина Кузина
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