Матвиенко призвала учиться борьбе с экстремизмом на уроках Второй мировой

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Москва, 5 мая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что с террористами договариваться нельзя, она напомнила об уроках Второй мировой войны.

Международное сообщество не имеет права забывать уроки Второй мировой войны, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что любые политические движения, которые основаны на «расизме, ненависти, культе насилия, — с этим злом нельзя заигрывать».

Парламентарий добавила, что экстремизм, который подпитывается западными странами, подобно змее, укусит того, кто ее пригрел. «Жестокость международного терроризма убедительное тому подтверждение», — сказала Матвиенко, отметив, что еще недавно на Западе были сторонники идеи договариваться с террористами, пишет газета «Известия».