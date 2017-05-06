Сирия: САА обезопасила зону на границе с Ливаном

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Дамаск, 6 мая. Правительственные войска Сирии подтвердили создание безопасной зоны в северо-западной части провинции Дамаск.

Военные источники сообщают, что сирийская армия обезопасила участок протяженностью в 113 километров на границе с Ливаном. Территория расположена между стратегическими регионами Каламун и Эль-Забадани. Отмечается, что боевики покинули районы площадью в 500 квадратных километров.

Поступили данные о том, что правительственные войска взяли под контроль ключевые высоты в районе западного Каламуна. Ливанское движение «Хезболла» отразило нападение террористов на северо-западе провинции, ликвидированы несколько боевиков, включая полевого командира.