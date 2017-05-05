Сирия на пути к миру: ВКС РФ подготовили почву для деэскалации

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С 1 мая Российская Федерация прекратила использовать ударную авиацию в Сирии. Решение было принято в рамках подписанного меморандум о зонах деэскалации, заявил начальник ГУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Власти РФ поступают абсолютно правильно, но нельзя допускать того, чтобы противники России снижали актуальность нашего присутствия в Сирийской арабской республике, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков.

«С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом», — заявил представитель военного ведомства России.

По его словам, Российская Федерация продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. Дело в том, что указанный район полностью контролируется боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». Боевики осуществляют постоянные обстрелы столицы страны, в том числе российского посольства.

«Введение зон деэскалации конфликта — это самое первое, что нужно делать во время конфликта. Далее, безусловно, надо закреплять успех и пытаться делать все, чтобы зоны эскалации не росли. Самая важная задача в современной Сирии как раз состоит в создании и увеличении этих зон. Но при этом надо понимать простую вещь — такие области возможны только сейчас, при полноценном вмешательстве российских ВКС. Они возможны там, где наши воздушно-космические силы уже отработали и где проведены определенные переговоры. Однако я не стал бы говорить, что можно только мирными средствами решить этот конфликт. И именно поэтому мы вынуждены применять нашу боевую авиацию для нанесения сокрушительных ударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»* (обе террористические организации запрещены в РФ — прим. ФАН)», — поясняет Судаков.

По словам военного эксперта, именно с приходом российской ударной авиации распространение ИГИЛ* очень сильно сократилось. А работа российских дипломатов привела к тому, что произошло значительное снижение привлекательности радикального движения на Ближнем Востоке.

«Конечно, мы пошли по правильному пути и делаем все, что нужно для стабилизации ситуации. Но очень бы хотелось, чтобы мы были не одиноки, чтобы с нами участвовали не только наши партнеры из Ирана и Турции, а также международная коалиция из 68 стран, которую создали США. Хотелось бы, чтобы они также перешли от назывной войны к реальным политическим действиям. Ведь не будет единого понимания ситуации до тех пор, пока не будет выведено единое понятие rebels и террорист. Стоит также отметить, что Россия стала не только стороной выступившей с инициативой по созданию зон деэскалации, но она стала также инструментом, который поддерживает пусть небольшие, но зоны тишины», — продолжает политический аналитик.

В настоящее время командование российской военной группировки под руководством Генерального штаба производит расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их постоянно работы.

«Мы делаем абсолютно правильные вещи, но нам также надо научиться не обращать внимание на тех противников, которые будут пытаться снижать актуальность нашего присутствия в Сирии. Мы решаем правильную задачу и не зря тратим деньги, потому что мы прежде всего охраняем наши дальние рубежи и не хотим, чтобы террор пришел в наши города. И поэтому не важно, что будут писать западные СМИ, не важно, что они будут говорить — мы двигаемся в правильном направлении, и зоны деэскалации — это тот козырь, за который мы будем держаться», — заключает Судаков.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Более того, в скором времени Россия может вернуться к полноценному участию в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.