Путин рассказал, какие города России готовы принять Олимпиаду в 2028 году

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Москва, 5 мая. Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности проведения еще одной летней Олимпиады в России в 2028 году.

«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что местом проведения Олимпиады могут стать Москва, Петербург или Казань. Глава государства напомнил об успешном опыте проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.