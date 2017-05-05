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Спорт
Путин рассказал, какие города России готовы принять Олимпиаду в 2028 году

Путин рассказал, какие города России готовы принять Олимпиаду в 2028 году

18:38  5 Мая 2017
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Путин рассказал, какие города России готовы принять Олимпиаду в 2028 году

Москва, 5 мая. Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности проведения еще одной летней Олимпиады в России в 2028 году.

«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду.  Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что местом проведения Олимпиады могут стать Москва, Петербург или Казань. Глава государства напомнил об успешном опыте проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

#путин
Геннадий Плющев
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